Президент УЕФА Чеферин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия).

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что не хотим повторения этого года, — цитирует Чеферина сайт УЕФА. — Болельщики страдали более двенадцати месяцев, не имея возможности видеть свои команды вживую. Выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Недопустимо лишать болельщиков возможности лично увидеть матч. Я очень рад, что этот компромисс был найден.

После года, который вытерпели болельщики, было бы неправильно забрать у них возможность наблюдать за своими командами в самой важной игре сезона.

Мы обратились к нашим друзьям в Португалии с просьбой помочь УЕФА и Лиге чемпионов, и я, как всегда, очень благодарен FPF и правительству Португалии за согласие провести матч в такой короткий срок.

Они неустанно работали в жестких временных рамках, чтобы найти решения многих проблем, связанных с проведением игры такого масштаба.

Всякий раз, когда возникало очередное препятствие, они творчески подходили к решению проблемы, и успех проведения финала в этом году полностью зависит от их усердия и настойчивости.

«Мы согласны с решением британского правительства включить Турцию в красный список для путешествий. Оно было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения вируса, но оно также поставило нас перед серьезной проблемой в связи с участием двух английских команд в финале.

Очень трудно перенести финал. FA и власти Великобритании приложили все усилия, чтобы попытаться провести матч в Англии, и я хотел бы поблагодарить их за работу в этом направлении.

Турецкая футбольная федерация и турецкие власти признали усилия УЕФА, направленные на то, чтобы дать болельщикам двух клубов возможность наблюдать за игрой.

Федерация футбола Турции и власти страны всегда были надежными партнерами УЕФА, а Турция за эти годы с большим успехом принимала у себя множество мероприятий УЕФА. Надеюсь, что в ближайшем будущем я приеду в Стамбул в Турцию на финал Лиги чемпионов и на многие другие турниры.

Я надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы из трудного периода, и что болельщики, которые приедут на игру, снова смогут высказаться и представить этот финал как лучший в клубном футболе."

Напомним, изначально финальная встреча между «Манчестер Сити» и «Челси» должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция). Однако в стране тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом (Великобритания включила Турцию в красный список для посещения туристов).

Финал состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.