Финал Лиги чемпионов перенесен в Порту
13:38
Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен на стадион «Драгау» в Порту (Португалия), информирует пресс-служба УЕФА.
Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция). Однако в стране тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что финал могли перенести в Лондон на стадион «Уэмбли» или Лиссабон. Вариант с Лондоном был отвергнут, так как британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.
Финал состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.
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