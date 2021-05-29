«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч финала ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА 29 мая. Встреча пройдет в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 (мск).
Украинский футболист Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, де Брейне, Стерлинг — Махрез, Фоден, Бернарду Силва.
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Менди, Торрес, Канселу, Фернандиньо, Гарсия.
Стартовый состав «Челси»: Менди — Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта — Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц — Вернер.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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