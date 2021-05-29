Дрогба эмоционально напутствовал «Челси» на финал Лиги чемпионов
Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба пожелал победы лондонскому клубу в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Играйте так, словно это ваш последний финал Лиги чемпионов. Не подведите. Верьте. Это в вашей ДНК. Это наше наследие для вас. Вперед, «Челси», — сказал Дрогба.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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