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Кавазашвили признался, что матч «Мальме» — «Зенит» вызывает у него тревогу

«Мальме» — «Зенит»: прогноз Кавазашвили на матч Лиги чемпионов 23 ноября
12:14
Анзор Кавазашвили. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Анзор Кавазашвили. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит».

«Выступление «Зенита» в чемпионате России — это одно, а его выступление в европейских турнирах — абсолютно другое. Между нашим и европейским футболом огромная пропасть, поэтому любая наша игра в Лиге чемпионов, Европы или Наций вызывает огромную тревогу, дажже с «Мальме». Посмотрим, как сыграют. Но у меня такое впечатление, что когда наши играют за рубежом, они теряют память», — сказал Кавазашвили «СЭ».

23 ноября в группе H сыграют «Мальме» и «Зенит». Встреча состоится в городе Мальме на стадионе «Сведбанк» и начнется в 23.00.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
23 ноября, 23:00
Зенит

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры