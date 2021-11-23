Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит».

«Выступление «Зенита» в чемпионате России — это одно, а его выступление в европейских турнирах — абсолютно другое. Между нашим и европейским футболом огромная пропасть, поэтому любая наша игра в Лиге чемпионов, Европы или Наций вызывает огромную тревогу, дажже с «Мальме». Посмотрим, как сыграют. Но у меня такое впечатление, что когда наши играют за рубежом, они теряют память», — сказал Кавазашвили «СЭ».

23 ноября в группе H сыграют «Мальме» и «Зенит». Встреча состоится в городе Мальме на стадионе «Сведбанк» и начнется в 23.00.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).