Семшов считает, что «Зенит» может победить в матче с «Мальме»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о шансах команды выиграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

«Любая уважающая себя команда после разгромного поражения делает выводы, поэтому, конечно, игра будет другой. «Зенит» находится в хорошей форме, это плюс. К тому же, мы видели, как «Мальме» играл с «Челси», где преимущество английского клуба было безоговорочным. Игра будет непростой, но надеюсь, что «Зенит» победит, потому что класс игроков у них выше, чем у «Мальме», — цитирует Семшова ТАСС.

После 4-х туров Лиги чемпионов «Зенит» идет на 3-м месте в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. «Мальме» ноль очков и 4-я позиция.

Матч «Мальме» — «Зенит» состоится сегодня, 23 ноября, в Швеции. Начало — в 23:00 мск. В первой встрече «Зенит» дома обыграл «Мальме» со счетом 4:0.