Мяч «Зенита» в ворота «Мальме» во втором тайме гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов был отменен из-за офсайда. На 60-й минуте Артем Дзюба вышел на прострел, но помощник арбитра зафиксировал «вне игры». Его правоту подтвердили видеоарбитры, которые изучили эпизод.

Матч судит Андрис Трейманис из Латвии, его ассистенты — соотечественники Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. ВАР и АВАР — Жуан Пиньейру из Португалии и Вилли Делажо из Франции.

Ранее Дзюба не реализовал пенальти, на 52-й минуте пробив по центру — и вратарь Юхан Далин отразил его попытку. «Мальме» повел в счете на 28-й минуте после гола Серена Рикса.