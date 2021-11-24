Гол Дзюбы в матче «Мальме» — «Зенит» отменили из-за офсайда. Перед этим он не забил пенальти
Гол Дзюбы в игре «Зенита» с «Мальме» не засчитали из-за «вне игры»
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Мяч «Зенита» в ворота «Мальме» во втором тайме гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов был отменен из-за офсайда. На 60-й минуте Артем Дзюба вышел на прострел, но помощник арбитра зафиксировал «вне игры». Его правоту подтвердили видеоарбитры, которые изучили эпизод.
Матч судит Андрис Трейманис из Латвии, его ассистенты — соотечественники Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. ВАР и АВАР — Жуан Пиньейру из Португалии и Вилли Делажо из Франции.
Ранее Дзюба не реализовал пенальти, на 52-й минуте пробив по центру — и вратарь Юхан Далин отразил его попытку. «Мальме» повел в счете на 28-й минуте после гола Серена Рикса.
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