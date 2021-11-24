Майкл Кэррик: «Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).
«Мы приехали в Испанию, чтобы победить. Я верил, что мы на это способны, я верил, что мы готовы. Это была непростая игра, сложный соперник.
Когда у команды серия плохих результатов, а игроки в плохой форме, непросто заставить все работать.
Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня. Запасные оказали огромное влияние», — приводит слова Кэррика сайт УЕФА.
«МЮ» проводил первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера.
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