Майкл Кэррик: «Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).

«Мы приехали в Испанию, чтобы победить. Я верил, что мы на это способны, я верил, что мы готовы. Это была непростая игра, сложный соперник.

Когда у команды серия плохих результатов, а игроки в плохой форме, непросто заставить все работать.

Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня. Запасные оказали огромное влияние», — приводит слова Кэррика сайт УЕФА.

«МЮ» проводил первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера.