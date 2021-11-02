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«Челси» обыграл «Мальме» в Лиге чемпионов благодаря голу Зиеша

22:36
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«Челси» в гостевом матче Лиги чемпионов победил «Мальме» (1:0). Единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник Хаким Зиеш.

«Челси» (9 очков) занимает второе место в группе H, «Мальме» (0 очков и 0 голов) — на последней строчке.

Позднее в другой встрече группы в Турине сыграют «Ювентус» и «Зенит».

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Зиеш, 56.

«Мальме»: Далин, Нильсен, Брорссон, Ахмедходжич, Ракип (Ларссон, 86), Пенья (Левицки, 58), Инносент, Рикс (Ольссон, 57), Бергет (Бирманчевич, 86), Чолак, Нанаси (Налич, 74).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Зиеш (Баркли, 74), Хаверц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

Предупреждения: Тиагу Силва, 69. Лофтус-Чик, 80.

Судья: Брих (Германия).

2 ноября. Мальме. Стадион «Сведбанк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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