«Челси» обыграл «Мальме» в Лиге чемпионов благодаря голу Зиеша
«Челси» в гостевом матче Лиги чемпионов победил «Мальме» (1:0). Единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник Хаким Зиеш.
«Челси» (9 очков) занимает второе место в группе H, «Мальме» (0 очков и 0 голов) — на последней строчке.
Позднее в другой встрече группы в Турине сыграют «Ювентус» и «Зенит».
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Зиеш, 56.
«Мальме»: Далин, Нильсен, Брорссон, Ахмедходжич, Ракип (Ларссон, 86), Пенья (Левицки, 58), Инносент, Рикс (Ольссон, 57), Бергет (Бирманчевич, 86), Чолак, Нанаси (Налич, 74).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Зиеш (Баркли, 74), Хаверц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).
Предупреждения: Тиагу Силва, 69. Лофтус-Чик, 80.
Судья: Брих (Германия).
2 ноября. Мальме. Стадион «Сведбанк».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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