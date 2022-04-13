Макманаман не считает, что «Реал» был сильнее «Челси» в ответном матче

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пока оставляешь шанс сопернику, у которого большой опыт участия в этом турнире, пока не способен своей игрой его убаюкать, нейтрализовать, всегда будешь уязвим. Был ли «Реал» сильнее? Наверное, нет. Но ведь вышел в полуфинал именно он? Да, так и есть.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).