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Сегодня, 02:33

Макманаман не считает, что «Реал» был сильнее «Челси» в ответном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пока оставляешь шанс сопернику, у которого большой опыт участия в этом турнире, пока не способен своей игрой его убаюкать, нейтрализовать, всегда будешь уязвим. Был ли «Реал» сильнее? Наверное, нет. Но ведь вышел в полуфинал именно он? Да, так и есть.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034659--real-madrid-vs-chelsea/
Стивен Макманаман
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Лига чемпионов УЕФА
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