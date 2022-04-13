Вальдано считает, что в победе «Реала» над «Челси» есть что-то волшебное

Бывший игрок «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«На протяжении большей части матча «Реалу» приходилось сдерживать натиск великолепной команды. Но он спасся и прошел дальше. Что-то волшебное в этом есть: тут происходит такое, во что верится с трудом», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальдано.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).