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Вальдано считает, что в победе «Реала» над «Челси» есть что-то волшебное

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«На протяжении большей части матча «Реалу» приходилось сдерживать натиск великолепной команды. Но он спасся и прошел дальше. Что-то волшебное в этом есть: тут происходит такое, во что верится с трудом», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальдано.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034659--real-madrid-vs-chelsea/
Хорхе Вальдано
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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