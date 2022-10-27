Лукас Моура назвал очень спорной игру против «Спортинга»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал ничью со «Спортингом» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Очень сложная игра, очень спорная, типичная для Лиги чемпионов. Это были две совершенно разные части: в первой было намного меньше того, что мы могли сделать, а во второй мы сыграли так, как могли. Боролись до конца, не позволяя «Спортингу» преуспеть в игре. Спасибо за настрой до конца, и теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуру.

«Тоттенхэм» идет на первом месте в группе — 8 очков, а «Спортинг» имеет на одно очко меньше.