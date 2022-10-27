Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:03

Лукас Моура назвал очень спорной игру против «Спортинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал ничью со «Спортингом» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Очень сложная игра, очень спорная, типичная для Лиги чемпионов. Это были две совершенно разные части: в первой было намного меньше того, что мы могли сделать, а во второй мы сыграли так, как могли. Боролись до конца, не позволяя «Спортингу» преуспеть в игре. Спасибо за настрой до конца, и теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуру.

«Тоттенхэм» идет на первом месте в группе — 8 очков, а «Спортинг» имеет на одно очко меньше.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035711--tottenham-vs-sporting-cp/
Лукас Моура
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских БПЛА
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Конте раскритиковал ВАР после ничьей со «Спортингом» из-за отмененного гола
Гризманн установил рекорд «Атлетико» в Лиге чемпионов
«Наполи» — «Рейнджерс»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Хави — про поражение от «Баварии»: «Это был один из тяжелых ударов судьбы»
«Аякс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Атлетико» — «Байер»: можно ли назначить пенальти после окончания матча?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гризманн установил рекорд «Атлетико» в Лиге чемпионов

Конте раскритиковал ВАР после ничьей со «Спортингом» из-за отмененного гола
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости