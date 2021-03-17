Куртуа назвал блестящим голевой удар Муриэля

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) рассказал, как пропустил со штрафного от Луиса Муриэля.

«Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сэйвы после ударов Сапаты. Был еще гол Муриэля... На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.

Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то — со «стандарта», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.