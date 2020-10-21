Луиш Каштру назвал кошмаром потерю 10 игроков «Шахтера» перед игрой с «Реалом»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру назвал кошмарной ситуацию перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Реала». Украинцы перед игрой лишились десятерых футболистов основы из-за массового заражения коронавирусом.

— Это кошмар, — цитирует Football Espana Каштру. — Это кошмар для всего человечества, а с учетом того, что команда — это часть общества, это повлияло и на нас. Никогда бы не подумал, что с нами может случиться что-то подобное. Мы потеряли столько футболистов перед игрой. Невероятно. Но это тот мир, который у нас есть сегодня.