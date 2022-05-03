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3 мая, 23:59

«Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в Лиге чемпионов сезона-2021/22

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Фото AFP

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «красные» выиграли все гостевые встречи в этом сезоне Лиги чемпионов. На групповом этапе «Ливерпуль» победил «Порту» (5:1), «Атлетико» (3:2) и «Милан» (2:1).

В 1/8 финала «Ливерпуль» переиграл «Интер» (2:1), в 1/4 финала — «Бенфику» (3:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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