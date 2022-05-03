«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Стал известен один из участников финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Первым финалистом стал «Ливерпуль», дважды обыгравший «Вильярреал» — 2:0 и 3:2.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов.

Команда шесть раз выигрывала главный европейский клубный трофей: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 годы.

Еще трижды «Ливер» терпел поражения: 1985, 2007, 2018 годы.

Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая и состоится на «Стад де Франс».

Соперником команды Юргена Клоппа станет либо «Манчестер Сити», либо «Реал».