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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал»
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах.
Фото Reuters

27 апреля на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ливерпуль» — «Вильярреал». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

В 1/4 финала ЛЧ команда Юргена Клоппа прошла «Бенфику» (6:4 — общий счет), а «Вильярреал» победил «Баварию» (2:1 — общий счет).

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
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