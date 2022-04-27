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Сегодня, 19:04

«Ювентус» и «Бавария» их недооценили. С нами этого не произойдет». Клопп — о матче 1/2 против «Вильярреала»

Клопп считает, что соперники недооценивают «Вильярреал»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матчи против «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Участие в полуфинале Лиги чемпионов — это что-то особенное. Это безумие. Нас ждет большая игра.

Очень много тренеров и игроков работают всю жизнь на износ и даже не имеют шанса приблизиться к полуфиналу. Мы там, поэтому должны дорожить и наслаждаться этим.

Мы встретимся со сложным соперником. У них было небольшое преимущество в матчах против «Ювентуса» и «Баварии», когда соперники их недооценили. Но со мной это не пройдет, особенно после их матчей в плей-офф», — цитирует Клоппа BBC Sport.

В среду, 27 апреля, команды встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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