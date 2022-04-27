Судьи отменили два гола «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом» из-за офсайдов

Судьи отменили гол защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

На 64-й минуте шотландец забил после заброса в чужую штрафную, но арбитры увидели, что футболист находился в офсайде.

На 50-й минуте еще один гол «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда у Фабиньо.

На момент публикации «Ливерпуль» обыгрывает «Вильярреал» со счетом 2:0 — первый гол записан на защитника испанцев Первиса Эступиньяна, второй мяч — на счету Садио Мане.