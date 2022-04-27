«Ливерпуль» забил два гола за три минуты в матче с «Вильярреалом»

«Ливерпуль» забил два гола за три минуты во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала» — 2:0.

На 53-й минуте счет был открыт после автогола защитника испанской команды Первиса Эступиньяна: мяч отскочил в ворота из-за рикошета от ноги эквадорца после подачи Джордана Хендерсона.

На 56-й минуте Садио Мане увеличил преимущество своей команды, реализовав выход один на один после передачи Мохамеда Салаха.

Победитель пары «Ливерпуль» — «Вильярреал» выйдет в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).