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27 апреля, 23:14

«Ливерпуль» забил два гола за три минуты в матче с «Вильярреалом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» забил два гола за три минуты во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала» — 2:0.

На 53-й минуте счет был открыт после автогола защитника испанской команды Первиса Эступиньяна: мяч отскочил в ворота из-за рикошета от ноги эквадорца после подачи Джордана Хендерсона.

На 56-й минуте Садио Мане увеличил преимущество своей команды, реализовав выход один на один после передачи Мохамеда Салаха.

Победитель пары «Ливерпуль» — «Вильярреал» выйдет в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал

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