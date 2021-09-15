«Ливерпуль» — «Милан»: гости забили два мяча за 110 секунд
15 сентября 2021, 23:10
На стадионе «Энфилд» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов. «Ливерпуль» принимает «Милан».
В первом тайме гости забили два гола в ворота английского клуба. Причем точные удары Анте Ребича и Браима Диаса разделили только 110 секунд.
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Лига чемпионов, 15 сентября: расписание и результаты матчей — «Ливерпуль — Милан», «Ман Сити» — «Лейпциг» и другие
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