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Салах не забил второй пенальти в составе «Ливерпуля» из 19 попыток

23:01
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог забить пенальти в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». С его ударом справился голкипер итальянского клуба.

Египтянин лишь во второй раз за всю карьеру в «Ливерпуле» не забил пенальти. Всего у него было 19 попыток.

Последний раз Салах промахивался с точки в октябре 2017 года в матче против «Хаддерсфилда».

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Иван Шитик все материалы автора

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