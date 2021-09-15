Салах не забил второй пенальти в составе «Ливерпуля» из 19 попыток
23:01
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог забить пенальти в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». С его ударом справился голкипер итальянского клуба.
Египтянин лишь во второй раз за всю карьеру в «Ливерпуле» не забил пенальти. Всего у него было 19 попыток.
Последний раз Салах промахивался с точки в октябре 2017 года в матче против «Хаддерсфилда».
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