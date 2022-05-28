«Мы с маленькой доченькой купили билет, а нас закидали гранатами». Болельщики в шоке от поведения французской полиции

Реакция болельщиков на поведение французской полиции перед финалом Лиги чемпионов

28 мая «Ливерпуль» и «Реал» играют в финале Лиги чемпионов. Матч проходит на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Игра была отложена на 37 минут из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

В комментариях в социальных сетях болельщики раскритиковали поведение французской полиции.

Roman: «3 месяца хватило бы, чтобы подготовиться к финалу как следует! И что мы увидели»,

Ferdorado: «Мы с маленькой дочкой купили билет, а нас закидали гранатами»,

Sam Johnston: «Футбольные болельщики не преступники. Подобное зрелище — позор»,

The normal one: «Только что узнал, что моя семья в безопасности. Что происходит? Это позор»,

PaulMer53: «То как французская полиция распыляет газ в болельщиков «Ливерпуля» - отвратительно».

Отметим, что изначально эта встреча должна была пройти в России, на стадионе в Санкт-Петербурге.