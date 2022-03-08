«Ливерпуль» и «Интер» не открыли счет в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Интер» не открыли счет в первом тайме ответного матча 1/8 финала ЛЧ

«Ливерпуль» принимает на своем поле «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый тайм закончился вничью — 0:0.

Отметим, что матч был прерван на три с половиной минуты. Болельщику на трибунах стало плохо, медицинский персонал на стадионе оказал ему первую помощь.

В параллельной встрече «Бавария» на своем поле громит «Зальуцбург» — 4:0. Хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовски.

Он забил три гола к 23-й минуте встречи. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.