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8 марта, 23:52

«Ливерпуль» и «Интер» не открыли счет в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Интер» не открыли счет в первом тайме ответного матча 1/8 финала ЛЧ
Иван Шитик
Корреспондент
8 марта. «Ливерпуль» — «Интер».
Фото Reuters

«Ливерпуль» принимает на своем поле «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый тайм закончился вничью — 0:0.

Отметим, что матч был прерван на три с половиной минуты. Болельщику на трибунах стало плохо, медицинский персонал на стадионе оказал ему первую помощь.

В параллельной встрече «Бавария» на своем поле громит «Зальуцбург» — 4:0. Хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовски.

Он забил три гола к 23-й минуте встречи. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.

Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Ред Булл Зальцбург
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