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Сегодня, 23:45

Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски к 23-й минуте оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Форвард отличился на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Два первых гола он забил с пенальти.

Таким образом, он установил новый рекорд в истории Лиги чемпионов. Ранее ни один игрок не делал хет-трик так быстро на старте матча.

Левандовски превзошел достижение Марко Симоне, который в матче «Милана» и «Русенборга» забил три мяча к 24-й минуте.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Зальцбург
Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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