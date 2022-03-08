Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски к 23-й минуте оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Форвард отличился на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Два первых гола он забил с пенальти.

Таким образом, он установил новый рекорд в истории Лиги чемпионов. Ранее ни один игрок не делал хет-трик так быстро на старте матча.

Левандовски превзошел достижение Марко Симоне, который в матче «Милана» и «Русенборга» забил три мяча к 24-й минуте.