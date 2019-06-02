00:09 | Футбол — Лига чемпионов

Линекер считает, что "Ливерпуль" заслужил победу в Лиге чемпионов

1
Обсудить

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер - о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2).

 

- Этот гол (Дивока Ориги - прим. "СЭ") принес победу в Лиге чемпионов, - написал Линекер в своем Твиттере.  - Не самая захватывающая игра "Ливерпуля", но заслуженная награда за действительно выдающийся сезон. Поздравляю.

Лига чемпионовсетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ