Линекер считает, что "Ливерпуль" заслужил победу в Лиге чемпионов

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер - о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2).

The goal that won a Champions League. Not @LFC’s most exhilarating performance but a meritorious award for a truly outstanding season. Congratulations. pic.twitter.com/iELgmPrU9Y — Gary Lineker (@GaryLineker) 1 июня 2019 г.

- Этот гол (Дивока Ориги - прим. "СЭ") принес победу в Лиге чемпионов, - написал Линекер в своем Твиттере. - Не самая захватывающая игра "Ливерпуля", но заслуженная награда за действительно выдающийся сезон. Поздравляю.

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