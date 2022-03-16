Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Челси» на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лилль»: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонти, Бамба, Шека, Андре, Бурак Йылмаз, Давид.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Хаверц.
Матч пройдет во Франции, начало — в 23.00 мск.
Первая встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.
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