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Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Челси» на матч Лиги чемпионов

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лилль»: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонти, Бамба, Шека, Андре, Бурак Йылмаз, Давид.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Хаверц.

Матч пройдет во Франции, начало — в 23.00 мск.

Первая встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Челси

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