16 марта «Лилль» на своем поле проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет в Лилле на арене «Гран Стад Лилль Метрополь» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Лилль» — «Челси». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.

11 марта «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (0:0) в матче 28-го тура лиги 1. 13 марта «Челси» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в 29-м туре АПЛ.