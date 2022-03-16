Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:05

«Лилль» — «Челси»: где и когда смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» 16 марта
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кай Хаверц.
Фото Reuters

16 марта «Лилль» на своем поле проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет в Лилле на арене «Гран Стад Лилль Метрополь» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Лилль» — «Челси». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.

11 марта «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (0:0) в матче 28-го тура лиги 1. 13 марта «Челси» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в 29-м туре АПЛ.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Челси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Ювентус» — «Вильярреал»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Рангник остался недоволен работой судей в матче против «Атлетико»
Невилл заявил, что не удивился вылету «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Тухель оценил игру вратаря «Челси» Менди
Хаверц высказался об ответном матче «Челси» с «Лиллем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» — «Вильярреал»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости