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Лига чемпионов, 5-й тур: расписание и трансляции матчей

14:15
Лига чемпионов: заключительные матчи группового турнира в России. Фото AFP
Лига чемпионов: заключительные матчи группового турнира в России. Фото AFP
«Локомотив» принимает «Байер», «Зенит» — «Лион».

Группа D

Локомотив — Байер

26 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).

Локомотив — Байер

Ювентус — Атлетико

26 ноября. Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Ювентус — Атлетико

Группа G

Зенит — Лион

27 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).

Зенит — Лион

Лейпциг — Бенфика

27 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

РБ Лейпциг — Бенфика

Группа A

Галатасарай — Брюгге

26 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40).

Галатасарай — Брюгге

Реал — ПСЖ

26 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Реал — ПСЖ

Группа B

Црвена Звезда — Бавария

26 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

Црвена Звезда — Бавария

Тоттенхэм — Олимпиакос П

26 ноября. Лондон. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).

Тоттенхэм — Олимпиакос П

Группа C

Манчестер Сити — Шахтер

26 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45).

Манчестер Сити — Шахтер Д

Аталанта — Динамо З

26 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 01.05).

Аталанта — Динамо З

Группа E

Ливерпуль — Наполи

27 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Ливерпуль — Наполи

Генк — Зальцбург

27 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 23.00 (Матч Футбол 2 — 01.05).

Генк — Зальцбург

Группа F

Барселона — Боруссия Д

27 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Барселона — Боруссия Д

Славия Пр — Интер

27 ноября. Прага. Стадион «Синобо». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45).

Славия Пр — Интер

Группа H

Валенсия — Челси

27 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40).

Валенсия — Челси

Лилль — Аякс

27 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).

Лилль — Аякс

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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