Лига чемпионов, 5-й тур: расписание и трансляции матчей
Группа D
26 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).
26 ноября. Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
Группа G
27 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).
27 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
Группа A
26 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40).
26 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Группа B
26 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
26 ноября. Лондон. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).
Группа C
26 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45).
26 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 01.05).
Группа E
27 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
27 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 23.00 (Матч Футбол 2 — 01.05).
Группа F
27 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
27 ноября. Прага. Стадион «Синобо». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45).
Группа H
27 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40).
27 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 23.00 (Матч Футбол 3 — 01.00).
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