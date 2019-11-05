Лига чемпионов, 4-й тур: расписание матчей
Группа G
Зенит — Лейпциг
5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.05)
Судья: Гринфельд (Израиль).
Лион — Бенфика
5 ноября. Лион. Стадион «Люмьер». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Судья: Кайперс (Голландия).
Группа D
Локомотив — Ювентус
6 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10)
Судья: Бюке (Франция).
Байер — Атлетико
6 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 23.00 (Матч ТВ — 22.50)
Судья: Скомина (Словения).
Группа E
Наполи — Зальцбург
5 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 23.00 (Матч Арена — 22.45)
Судья: Марчиняк (Польша).
Ливерпуль — Генк
5 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45)
Судья: Кружляк (Словакия).
Группа H
Валенсия — Лилль
5 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
Судья: Карасев (Россия).
Челси — Аякс
5 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
Судья: Рокки (Италия).
Группа F
Барселона — Славия Пр
5 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40)
Судья: Оливер (Англия).
Боруссия Д — Интер
5 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч ТВ — 22.50)
Судья: Маккели (Голландия).
Группа A
ПСЖ — Брюгге
6 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Арена — 22.45)
Судья: Мэдден (Шотландия).
Реал — Галатасарай
6 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
Судья: Цвайер (Германия).
Группа B
Бавария — Олимпиакос П
6 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.45)
Судья: Рачковски (Польша).
Црвена Звезда — Тоттенхэм
6 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
Группа C
Динамо З — Шахтер
6 ноября. Загреб. Стадион «Максимир». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Судья: Брих (Германия).
Аталанта — Манчестер Сити
6 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45)
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
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