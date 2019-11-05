Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лига чемпионов, 4-й тур: расписание матчей

10:00
Во вторник «Зениту» предстоит домашний матч против «Лейпцига». Фото AFP
Во вторник «Зениту» предстоит домашний матч против «Лейпцига». Фото AFP
Четвертая игровая неделя группового турнира Лиги чемпионов: «Зенит» принимает «Лейпциг», «Локомотив» — «Ювентус».

Группа G

Зенит — Лейпциг
5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.05)
Судья: Гринфельд (Израиль).

Зенит — РБ Лейпциг

Лион — Бенфика
5 ноября. Лион. Стадион «Люмьер». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Судья: Кайперс (Голландия).

Лион — Бенфика

Группа D

Локомотив — Ювентус
6 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10)
Судья: Бюке (Франция).

Локомотив — Ювентус

Байер — Атлетико
6 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 23.00 (Матч ТВ — 22.50)
Судья: Скомина (Словения).

Байер — Атлетико

Группа E

Наполи — Зальцбург
5 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 23.00 (Матч Арена — 22.45)
Судья: Марчиняк (Польша).

Наполи — Зальцбург

Ливерпуль — Генк
5 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45)
Судья: Кружляк (Словакия).

Ливерпуль — Генк

Группа H

Валенсия — Лилль
5 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
Судья: Карасев (Россия).

Валенсия — Лилль

Челси — Аякс
5 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
Судья: Рокки (Италия).

Челси — Аякс

Группа F

Барселона — Славия Пр
5 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40)
Судья: Оливер (Англия).

Барселона — Славия Пр

Боруссия Д — Интер
5 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч ТВ — 22.50)
Судья: Маккели (Голландия).

Боруссия Д — Интер

Группа A

ПСЖ — Брюгге
6 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч Арена — 22.45)
Судья: Мэдден (Шотландия).

ПСЖ — Брюгге

Реал — Галатасарай
6 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
Судья: Цвайер (Германия).

Реал — Галатасарай

Группа B

Бавария — Олимпиакос П
6 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.45)
Судья: Рачковски (Польша).

Бавария — Олимпиакос П

Црвена Звезда — Тоттенхэм
6 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Црвена Звезда — Тоттенхэм

Группа C

Динамо З — Шахтер
6 ноября. Загреб. Стадион «Максимир». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Судья: Брих (Германия).

Динамо З — Шахтер Д

Аталанта — Манчестер Сити
6 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45)
Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Аталанта — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир