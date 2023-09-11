Лига чемпионов: расписание матчей группы H
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.
Команды группы H стартуют во вторник, 19 сентября. В этот день пройдут матчи «Барселона» — «Антверпен» и «Шахтер» — «Порту».
Заключительный, 6-й тур этого квартета назначен на среду, 13 декабря. Групповой раунд закроют игры «Порту» — «Шахтер» и «Антверпен» — «Барселона».
«СЭ» публикует расписание матчей группы H Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.
Группа H
Лига чемпионов, группа H: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
22.00. «Барселона» — «Антверпен»
22.00. «Шахтер» — «Порту»
4 октября, среда
2 тур
19.45. «Антверпен» — «Шахтер»
22.00. «Порту» — «Барселона»
25 октября, среда
3 тур
19.45. «Барселона» — «Шахтер»
22.00. «Антверпен» — «Порту»
7 ноября, вторник
4 тур
20.45. «Шахтер» — «Барселона»
23.00. «Порту» — «Антверпен»
28 ноября, вторник
5 тур
20.45. «Шахтер» — «Антверпен»
23.00. «Барселона» — «Порту»
13 декабря, среда
6 тур
23.00. «Порту» — «Шахтер»
23.00. «Антверпен» — «Барселона»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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