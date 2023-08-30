Лига чемпионов: «Галатасарай» вышел в группу, ПСВ против «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей отбора

Ответные матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Во вторник, 29 августа, «Галатасарай» взял верх над «Мольде» (2:1) и вышел в группу Лиги чемпионов. Также в основной турнир попали «Брага», отыгравшая «Панатинаикос» (1:0), и «Янг Бойз», который победил «Маккаби» из Хайфа (3:0).

Центральным матчем среды, 30 августа, станет противостояние ПСВ и «Рейнджерс» (2:2 в первой игре). Также сыграют АЕК — «Антверпен» (0:1) и «Ракув» — «Копенгаген» (0:1).

30 августа, среда

29 августа, вторник