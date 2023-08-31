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Сегодня, 00:11

Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По их итогам в групповую стадию прошли ПСВ , «Антверпен», «Копенгаген».

Таким образом, определились все участники групповой стадии: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл» (все — Англия), «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Севилья» (все — Испания), «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Унион» (все — Германия), «Интер», «Милан», «Наполи», «Лацио» (все — Италия), «ПСЖ», «Ланс» (оба — Франция), «Бенфика», «Порту», «Брага» (все — Португалия), «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина), «Антверпен» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания).

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионой пройдет в Монако в четверг, 31 августа. Начало в 19.00 по московскому времени.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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