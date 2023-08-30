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30 августа, 23:58

ПСВ разгромил «Рейнджерс» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ПСВ — «Рейнджерс».
Фото Global Look Press

ПСВ обыграл «Рейнджерс» в ответном матче отбора Лиги чемпионов (5:1, 7:3 по сумме матчей) и вышел в групповой турнир.

В составе ПСВ забили Исмаил Сайбари (35-я и 53-я минуты), Люк де Йонг (66-я) и Джоуи Верман (78-я). Коннор Голдсон забил автогол на 81-й минуте. За «Рейнджерс» отличился Джеймс Таверньер (64-я минута).

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
30 авг, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
5:1
Рейнджерс

В параллельном матче «Антверпен» обыграл АЕК (2:1, 3:1 по сумме матчей) и также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

За бельгийский клуб забили Джирано Керк (73-я минута) и Мишель Анж Баликвиша (90+5-я). Единственный мяч АЕК забил Серхио Араухо (90-я).

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
30 авг, 22:00. OACA Spiros Louis (Афины)
АЕК
1:2
Антверпен

«Копенгаген» и «Ракув» не смогли выявить победителя (1:1). Однако датский клуб вышел в групповой этап по сумме матчей (2:1).

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
30 авг, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
1:1
Ракув

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа в 19.00 по мск.

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ФК Рейнджерс
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