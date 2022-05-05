Лескотт считает, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов благодаря вере

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 1:3 в дополнительное время.

Болельщики хозяев верили, что эта задача будет выполнена. Как только счет был открыт, все они встали со своих мест. А если говорить с точки зрения «Сити», то я опустошен. Вера «Реала» в свои силы просто поразительна в ходе нынешнего турнира.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).