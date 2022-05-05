Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1).

«Одна из самых экстраординарных и захватывающих двухматчевых игр в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» были явно лучше, и им не повезло проиграть. Но этот «Реал» обладает огромным характером и каким-то образом делает результат из ничего. Вот так футбол!» — написал Линекер в своем Twitter.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).