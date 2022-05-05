Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:19

Линекер — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»: «Одна из самых экстраординарных игр в истории Лиги чемпионов»

Линекер восхищен полуфинальным противостоянием «Реала» и «Манчестер Сити»
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1).

«Одна из самых экстраординарных и захватывающих двухматчевых игр в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» были явно лучше, и им не повезло проиграть. Но этот «Реал» обладает огромным характером и каким-то образом делает результат из ничего. Вот так футбол!» — написал Линекер в своем Twitter.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Гари Линекер
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Фердинанд восхитился главным тренером «Реала» Анчелотти
Мостовой — о проходе «Реала» в финал ЛЧ: «Анчелотти угадал с заменами»
«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!
Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов
«В их ДНК заложен менталитет победителя». Рианчо — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд восхитился главным тренером «Реала» Анчелотти

«Реал» — «Манчестер Сити»: видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости