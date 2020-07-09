L'Equipe: Матч «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине
9 июля 2020, 18:19
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине. Об этом сообщает L'Equipe. Указано, что УЕФА официально объявит об этом позднее.
В первом матче «Лион» победил со счетом 1:0. Ответная игра была перенесена из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти 7 августа.
Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут проходить в Лиссабоне. Все стадии будут состоять из одной игры.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...