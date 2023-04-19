Леау: «Игроки «Милана» хотят выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Знаю, что могу решать исход матчей. Но если не забиваю, есть партнеры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю к тем, кто работает со мной. Я хорошо сыграл в чемпионате в прошлом сезоне и хотел показать, что могу хорошо играть и в Лиге чемпионов.

Хочу мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Надо пытаться до последнего», — цитирует пресс-служба УЕФА Леау.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».