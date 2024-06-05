Карпину в новом контракте запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе

Президент РФС Александр Дюков рассказал, сможет ли главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин по новому контракту дальше совмещать работу в национальной команде и клубе.

«Такая опция (совмещения) возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — цитирует Дюкова РИА «Новости».

55-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. Тогда же он покинул «Ростов», но в марте 2022 года снова возглавил команду.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч против Белоруссии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Минске. Начало — в 20.00 по московскому времени. Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.