Лига чемпионов, 1/4 финала: «Челси» примет «Реал», «Наполи» сыграет с «Миланом»
18 и 19 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в гостях сыграет с «Челси», а «Наполи» дома примет «Милан».
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей. Видеотрансляции игр будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 1».
18 апреля, вторник
19 апреля, среда
Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
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В первом матче «Манчестер Сити» не оставил шансов «Баварии» (3:0), но это не значит, что в ответной игре команда Томаса Тухеля откажется от борьбы. Если считаете, что мюнхенцы напрягут соперника и добудут победу, поставьте на хозяев с коэффициентом 2.60. Правда, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитами англичан и предлагают на их успех котировку 2.40. Ничья же идет за 3.90.
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