Лига чемпионов, 1/4 финала: «Челси» примет «Реал», «Наполи» сыграет с «Миланом»

18 и 19 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в гостях сыграет с «Челси», а «Наполи» дома примет «Милан».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей. Видеотрансляции игр будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 1».

18 апреля, вторник

19 апреля, среда

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

В первом матче «Манчестер Сити» не оставил шансов «Баварии» (3:0), но это не значит, что в ответной игре команда Томаса Тухеля откажется от борьбы. Если считаете, что мюнхенцы напрягут соперника и добудут победу, поставьте на хозяев с коэффициентом 2.60. Правда, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитами англичан и предлагают на их успех котировку 2.40. Ничья же идет за 3.90.