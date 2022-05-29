Кроос резко отреагировал на вопрос журналиста после победы в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кросс удивился вопросу журналиста после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

Во время церемонии награждения репортер УЕФА остановил 32-летнего немца, чтобы задать вопрос о матче.

— Вас удивило, что «Реал» попал под серьезный прессинг «Ливерпуля»?

— Ты смотрел футбол 90 минут и задаешь такой дерьмовый вопрос?

После этого репортер хотел объяснить свой вопрос, однако Кроос не стал его слушать и ушел.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.