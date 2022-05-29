Анчелотти: «Я оптимист, но даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, ла лигу и Лигу чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне.

«Это был невероятный сезон, по-другому его не описать. Я оптимист, но я даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, ла лигу и Лигу чемпионов в этом году», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Анчелотти в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера. Он стал единственным, кто выиграл Лигу чемпионов 4 раза.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.