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Анчелотти: «Я оптимист, но даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, ла лигу и Лигу чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти (в центре).
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне.

«Это был невероятный сезон, по-другому его не описать. Я оптимист, но я даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, ла лигу и Лигу чемпионов в этом году», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Анчелотти в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера. Он стал единственным, кто выиграл Лигу чемпионов 4 раза.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
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