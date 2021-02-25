«Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле». Пессина — о поражении от «Реала»
03:07
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) признался, что игроки его команды разочарованы.
«Мы разочарованы. Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили. Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник», — цитирует пресс-служба УЕФА Пессину.
Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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