Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) признался, что игроки его команды разочарованы.

«Мы разочарованы. Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили. Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник», — цитирует пресс-служба УЕФА Пессину.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.