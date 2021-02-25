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Голы Мбаппе, Дахуда, Жиру и Менди претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

02:58
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ), Махмуд Дахуд («Боруссия»), Оливье Жиру («Челси») и Ферлан Менди («Реал»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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