Голы Мбаппе, Дахуда, Жиру и Менди претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ), Махмуд Дахуд («Боруссия»), Оливье Жиру («Челси») и Ферлан Менди («Реал»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.