Муриэль считает, что у «Аталанты» есть шанс на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Аталанты» Лиус Муриэль после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у его команды есть шансы на выход в следующую стадию.

«Когда приходится так много обороняться, сложно организовывать контратаки. Этот результат оставляет нам шансы на успех по итогам двух матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Муриэля.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.