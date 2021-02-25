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Муриэль считает, что у «Аталанты» есть шанс на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

03:55
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Нападающий «Аталанты» Лиус Муриэль после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у его команды есть шансы на выход в следующую стадию.

«Когда приходится так много обороняться, сложно организовывать контратаки. Этот результат оставляет нам шансы на успех по итогам двух матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Муриэля.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.

Аталанта — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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