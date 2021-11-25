Клопп считает нормальным ротировать состав в матчах Лиги чемпионов
04:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов отметил, что его команда могла сыграть удачнее.
«Это был хороший матч. Могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее, но действовали немного несобранно. Это нормально, когда выпускаешь состав, который прежде вместе почти не играл. Кто-то думал, что можно отнестить к этой игре легкомысленно, но мы здесь не для этого. «Энфилд» заполнен, и мы хотели победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032642--liverpool-vs-porto/
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