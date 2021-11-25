Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всегда опасно, когда они владеют мячом в третьей зоне. После гола соперников мы были в нокауте минут пять или десять. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и поддержали нас. Это был чудесный вечер для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Стоит отметить, что обе команды гарантировали себе уже участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.