Клопп рассказал о восстановлении Фирмино перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юргенн Клопп рассказал о состоянии нападающего Роберту Фирмину​, который из-за травмы бедра пропустил три недели.

– Бобби чувствует себя отлично и сейчас тренируется с командой. Мы ведем себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдет, – приводит слова Клоппа пресс-служба клуба. – Он делает шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70 процентах тренировки. Возможно, завтра он проведет полное занятие.

В сезоне 2018/19 Роберту Фирмину провел 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.

​Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.