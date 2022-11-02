Клопп о победе над «Наполи»: «Мы хотели показать реакцию после поражения от «Лидса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

«Мы играли против невероятно сильной команды. Наша команда подошла в правильном настроении, мы устроили настоящий бой, не дав оппоненту свободного пространства. Мы знаем, насколько хорош «Наполи». Но наша цель заключалась в том, чтобы показать реакцию игроков «Ливерпуля» после субботнего поражения от «Лидса» в АПЛ, и это именно то, что мы сделали», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

«Наполи» и «Ливерпуль» заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Аякс», который сыграет в плей-офф Лиги Европы.