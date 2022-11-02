Спаллетти: «Наполи» вышел в плей-офф с подтверждением того, что мы сильная команда»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы отлично выступили, потому что на протяжении большей части игры мы хорошо держали мяч. Я пытался внести изменения, чтобы не отставать от темпа, но у нас ничего не получилось, потому что они тоже были хороши. С ментальной точки зрения, нам надо было форсировать игру, когда матч становился спокойнее и казалось, что они уже не могут что-то придумать. Физически мы держались очень хорошо. Мы выходим в плей-офф с подтверждением того, что мы сильная команда, нам просто нужно восстановиться», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио.

«Наполи» и «Ливерпуль» заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Аякс», который сыграет в плей-офф Лиги Европы.